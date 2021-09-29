今天在大聯盟場上皇家以6：4解決印地安人，這場皇家重炮捕手裴瑞茲(Salvador Perez)敲出本季第47發全壘打，正式超越藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)46轟成為聯盟全壘打王，也領先大谷翔平的45轟2支，在為數不多的例行賽中他保有絕對優勢。

No. 47 for @SalvadorPerez15!



Will he get to 50? pic.twitter.com/bNkhOjTLxq — MLB (@MLB) September 29 2021

這場比賽我國好手張育成也有列入印地安人先發名單，他出任第七棒一壘手，總計4打數1安打貢獻1分打點，打擊率.228，仍維持不錯的表現，可惜印地安人最後無法贏球。本場比賽由印地安人率先發動攻勢，首局就豪奪3分，不過皇家下半局就追回2分。

貝寧坦迪(Andrew Benintendi)轟出2分全壘打，第4局山塔納(Carlos Santana)貢獻高飛犧牲打，將比數追平至3：3。第6局輪到裴瑞茲打擊，他在1好1壞時咬中對方投手85.9 mph的指叉球，一棒轟向左外野，不僅成功幫球隊要回領先，也一舉超越小葛瑞洛暫居聯盟全壘打王。

第8局我國好手張育成擊出二壘安打，為印地安人討回1分，不過皇家複製首局模式，在下半局立馬反攻，羅培茲(Nicky Lopez)擊出超深遠三壘安打，幫球隊再次以5：4超前，接著布萊恩簫(Bryan Shaw)丟出暴投，讓壘上的羅培茲再跑回本壘得分，這時皇家以6：4拉開差距，最後成功拿下勝利。

說到全壘打王競爭，大谷翔平上半季頻開轟，但或許要扛下先發投手重擔，下半季明顯出現疲態，全壘打數陸續被小葛瑞洛和裴瑞茲超越，找回手感後又頻頻遭到保送，打擊機會不多，而最近幾場前兩者手感也普通，直到今天裴瑞茲再次拉開差距，例行賽將在10月4日結束，他們得抓緊機會了！