台北市大同區迪化街去年發生黑幫私刑打死人案件，21歲張姓男子遭凌虐毆打2小時致死，惡煞甚至開直播給張男父母看，他們緊急匯款3萬元仍救不回兒子的命。士林地院依傷害致死判5名涉案男子1年6月到11年6月不等刑期，案經上訴，高院二審29日宣判，5男刑度皆減輕。仍可上訴。

涉案的天道盟太陽會大同分會李姓男子，與死者都自稱是太陽會成員，因張男不受控制，李男就編造張私吞20萬的理由，將張男押進平時聚會的民宅，與徐姓手下等人痛毆張男，張男接連遭球棒痛毆，不斷哀求施暴者放他一馬，只見冷血的兇嫌仍輪流持球棒猛毆，哀號聲不斷，即使他已倒地昏迷，球棒依舊不斷落在他身上，直到氣絕身亡，畫面慘不忍睹。

人神共憤的是，死者在被凌虐期間，還打電話向母親求救匯10萬還款，即使母親已經匯款3萬元，仍只能眼睜睜看兒子被活活打死。

一審士林地院認李、徐等共5人痛毆張致死，依傷害致死各重判徐男10年6月、李男11年、楊男11年6月、汪男9年6月、林男1年6月。上訴二審，高等法院今判徐男10年4月、李男10年9月、楊男11年4月、汪男9年4月、林男1年5月。可上訴。