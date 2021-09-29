業者劉瑞祺表示，新款手工皂有辦開幕茶會，徐榛蔚到場致意，豈料現場照片居然遭人盜用販售不實商品。（資料照片）

花蓮一家使用在地農產品製作手工皂專賣店，近日遭盜用商品照，在網路以「蓮花阿公手工皂」為名開團，不僅放上業者與花蓮縣長徐榛蔚合照，網頁還宣稱一塊手工皂有就有美容、養生、保健等誇大的醫療效果，業者劉瑞祺今已報警追查，呼籲民眾千萬別上當。

名產伴手禮業者劉瑞祺，長年與在地農會合作，研發季節性糕餅，去年起拓展手工皂領域成立「印象花蓮」，與地方農會合作，將文旦柚、山苦瓜萃取出天然精油，研發數十種手工皂液。

劉瑞祺說，因新冠肺炎疫情險峻，民眾逐漸重視生活用品成分，對手工皂等接近自然的洗沐產品需求大增，因此今年持續與瑞穗農會合作，提高收購賣相不好的文旦柚格外品數量，加工製作成清潔用品，也可為農民心血找到更多的出路。

「假網站真敢寫，醫療、保健、美容，還宣稱除紋、除皺、美白去斑」，劉瑞祺說，看到網頁非常震驚，盜用照片宣稱誇大不實的療效，對商譽有重大影響，憂心民眾受騙，對產品產生質疑，除了第一時間在官網澄清，今天到警局做筆錄。

劉瑞祺表示，新款手工皂日前有辦開幕茶會，徐榛蔚當天到場致意，現場照片卻遭詐騙網頁盜用說是「阿公、阿嬤親手做的手工皂」想要博得信用、刺激買氣。劉瑞祺無奈說，「說他是阿公就算了，說徐榛蔚是阿嬤他不答應，這真的就要告到底了」。

警方已受理業者報案，相關涉及詐欺、違反著作權法的行為將深入查辦。警方表示，網路上常有一頁式廣告騙人上當，甚至冒用名人照片讓人誤以為真，提醒網路購物注意。