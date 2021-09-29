陳時中、蘇貞昌堅不為3+11破口道歉 柯文哲：那種態度 大家就走著瞧！

機組人員防疫措施3+11政策，被外界視為本土疫情防疫破口，行政院長蘇貞昌雖透過書面報告道歉，但衛福部長陳時中受訪卻稱，3＋11政策跟800餘人喪命有什麼關係。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今痛批，中央政府的態度只會讓人更生氣，畢竟病毒不會無緣無故出現在雙北地區，如果政府繼續這樣的態度，之後大家走著瞧。

柯文哲指出，台灣人其實很老實，道個歉，絕大多數的人會覺得就算了，但政府現在的態度令人更生氣，病毒不會無緣無故掉到雙北地區，總是會有破口，做得好或壞，老百姓心中自有一把尺。

柯文哲說，道歉也無法挽回逝去的生命，作為科學家，他關心的是流程，其實道歉不道歉人都已經死了，重要的是追究決策過程出哪些問題，包括機組員防疫管制鬆綁，歷次專家意見到底怎麼決定，這才是問題。

柯文哲表示，大家常講的3＋11，從14天變成7＋7、5＋9，過程變來變去，相較於台北市政府若要提出一個政策，一定會有SOP徵詢專家、公民意見等，政策行文還是要照會法務部等，「這個國家到今天，還在說沒有會議記錄，到底誰決定？這怎麼一回事？」

疫苗部分，柯文哲炮轟「至今沒有人說疫苗多少錢，到現在都沒人知道。」他是醫學專家，疫苗政策受得了嗎？每天亂七八糟，疫苗時程也沒規畫，導致現在有什麼疫苗就打什麼疫苗，疫苗政策一團亂。