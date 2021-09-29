女店員提醒戴口罩遭「慣犯男」攻擊 3分影片曝 村民暴怒：應強制送醫！

對於高樹鄉超商女店員因勸阻男客戴口罩而遭到暴力攻擊事件，屏東縣長潘孟安深感震驚與遺憾，他表示，縣府將會深切檢討如何補強社會安全網，並且跟中央衛福部討論，希望強化法令，讓精神病患者不再成為社區的隱形危機。

因被害人在高雄醫院治療，潘孟安上午致電給醫院，拜託院方全力救治，也請副縣長吳麗雪趕往高雄，了解傷者狀況及慰問家屬，縣府團隊隨時提供家屬相關協助，包括醫療、心理創傷輔導等。

潘孟安表示，警方第一時間已經逮捕嫌犯，收治在醫院，請鄉親不要恐慌，但該名嫌犯具有精神病史，多次進出醫院，每次的收治及出院，除了健保給付的相關規定外，還需經過醫師的專業評估，這次事件是個嚴重教訓，因為嫌犯連續多次傷害他人，已要求醫院務必審慎評估，朝向長期收治來處理。

因為社會安全網的漏失造成民眾受傷，潘孟安也深深致歉，精神病患者有如社區的隱形危機，是否強制就醫，還涉及法令問題，縣府將邀集相關單位研議如何補強，不排除建議中央修法，避免憾事再發生。

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