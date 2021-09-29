對於大陸限電停產情況，有專家近日接受官媒訪問時指出，部分地區盲目啟動「兩高」（高耗能、高排放）項目，影響了電力供應，而虛擬貨幣「挖礦」，則加劇地方的缺電程度。

中國電力技術市場協會儲能設備技術專委會秘書長郭雲高接受官媒《中國紀檢監察報》訪問指出，中國各類能源發電中，火力發電佔比最高，達71.9％，而煤是火電的主要原料。

他說，限電並非發電裝機容量不足導致，因為全國發電量即便都由火電機組供應，平均負荷率也還不到70％。不過，中國標煤價格近乎翻倍的成長，則導致大型燃煤發電廠虧損嚴重，失去「求煤保電」的積極性。

郭雲高表示，最近一些地方頂風啟動「兩高」項目，一定程度上影響了電力供應，推動了當前限電情況的出現，但這並不是限電的主要原因，因為一些未運行的高耗能項目尚未在能耗方面發揮影響。

他進一步稱，個別地區此前出現比特幣等虛擬貨幣「挖礦」現象，是高耗能項目，能源消耗和碳排放量大，對國民經濟貢獻度低。今年1月，伊朗政府亦曾指責比特幣「挖礦」行為導致該國電力中斷。不止如此，「挖礦」項目對產業發展、科技進步等帶動作用有限，加之虛擬貨幣生產、交易環節衍生的風險越發突出，其盲目無序發展對經濟社會高質量發展和節能減排均帶來不利影響。

郭雲高指出，目前超過65％的比特幣礦工來自中國，其次是美國和俄羅斯，人數各占約7％。在中國，「挖礦」活動多集聚在新疆、內蒙古、四川、雲南、貴州等地區，主要是因為這些地方電力充盈、電價便宜。

他強調，「挖礦」巨大能耗加劇了地方的缺電程度，擴大了限電的范圍，與中國碳達峰碳中和和高質量發展的目標背道而馳，應當引起重視；今年以來，中國虛擬貨幣監管政策全面升級，清退「挖礦」活動與禁止相關業務活動雙管齊下。