八點檔男星江俊翰被分手同志情人惡意爆料栽贓，被逼得公開出櫃、出示檢驗報告自清沒吸毒，曾與他合作《夜市人生》、《龍飛鳳舞》等多部民視八點檔的歌仔戲國寶唐美雲，今（29日）為宣傳公視台語台、民視新戲《孟婆客棧》受訪時，有感而發表示，「這是我們身為藝人比較辛苦的地方，藝人也是人，只是我們異於常人，不管是拍戲、工作方式，也要比一般人抗壓性高，希望大家多點包容心看待俊翰！每個人都有選擇生活的方式與感情方向，尊重他」。

唐美雲說，藝人只有在螢幕前出現是藝人，私下也是媽媽的孝順兒子、是個平常人，「我跟他合作拍片時，他是很認真、很棒、負責任的好演員，私下也是孝順的兒子，請大家多給空間、鼓勵，他還年輕，給他有一條路走，不要追著他，讓他無路可走，他真的是很好的人」。

唐美雲力誇江俊翰是很陽光的大男生，很有愛心，從他照顧身邊的人還有照顧狗狗就知道他的為人，對表演也很認真，對同場演員也很樂意協助別人，「非常nice！也很有禮貌！」

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！