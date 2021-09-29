全民戴口罩拚防疫，但醫師提醒，若口罩沒有貼合鼻梁，呼吸時的氣流恐加速淚液蒸發，增加乾眼症風險，呼籲出現乾澀、異物感、灼熱感、畏光等4大乾眼症狀須治療，避免傷角膜。

台北馬偕紀念醫院眼科主任鄭惠川今天表示，說起乾眼症，很多人認為只是眼睛乾，滴滴眼藥水就沒事，但實際上，乾眼症是一種淚液不平衡導致的疾病。

鄭惠川解釋，淚液主要負責確保眼睛濕潤，由外而內分為脂肪層、水層和黏液層等3層，只要其中一層分泌不足或不穩定，使得淚液滲透壓變高，就會造成角膜破皮或發炎。

鄭惠川指出，乾眼症成因複雜，年齡、環境、疾病史都是危險因子，淚液分泌功能會隨年齡增長，逐漸退化、減少分泌，而停經後的更年期婦女則會因卵巢失去功能，因荷爾蒙導致淚液減少。

鄭惠川說，在疾病方面，自體免疫疾病患者如紅斑性狼瘡、風濕性關節炎、乾燥症等，體內會出現自體抗體，攻擊眼睛淚腺，也可能導致乾眼症；此外，過度使用3C產品、戴隱形眼鏡者也會比一般人容易引起乾眼症。

基隆長庚醫院眼科醫師孫啟欽表示，林口長庚研究團隊針對1997至2013年台灣健保資料庫中的乾眼症患者進行研究分析，推估國內乾眼盛行率約7.85%、全台約有180萬名乾眼症患者。

孫啟欽說，研究也顯示，18歲以下的乾眼症患者出現角膜損傷風險，比老年患者高出6.66倍，若不及早確診治療，恐致角膜穿孔、發炎潰瘍等併發症，恐有失明風險。

值得注意的是，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改變民眾生活習慣，愈來愈多人居家辦公、上課，不僅盯3C產品時間，長時間不正確戴口罩也可能讓乾眼症狀加劇。

鄭惠川說，受疫情影響，台灣民眾每天平均使用3C產品高達11至13小時，眨眼頻率降低，加上長時間以不正確的方式戴口罩，一旦口罩無法貼合鼻梁，呼吸氣流會向上流動通過眼球表面，增加淚液的蒸發，無形中增加乾眼症風險。

孫啟欽提醒，乾澀、異物感、灼熱感、畏光是乾眼症4大症狀，可以透過治療減緩乾眼症狀、避免角膜受傷，輕度乾眼症可使用不含防腐劑的人工淚液，搭配熱敷按摩緩解症狀；中度乾眼症則建議加入抗發炎藥物、自體血清治療、淚管塞等方式控制病情；重度乾眼症必須再接受局部免疫抑制劑或手術，以避免視力損害。（編輯：張芷瑄）1100929