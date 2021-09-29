中央流行疫情流行疫情指揮中心宣布BNT疫苗延遲到貨，嘉義縣衛生局表示，28日已有學校暫停施打，將要等到10月9日重新到貨後才恢復接種，目前約有3200名學生受影響，加上目前流感疫苗、HPV疫苗都在陸續接種中，考量疫苗接種時間要錯開，衛生局正和暫緩施打的學校重新協調接種時間表。

衛生局指出，嘉義縣校園BNT接種，除2校有建教生安排在10月14日後接種，其他學校按原訂計畫是10月8日前全數接種完成，現因疫苗延遲，加上數量不足，28日起已有學校暫停接種，今天則是全數暫緩，至於恢復接種時間，要等疫苗到貨，同時兼顧各校段考及流感等疫苗接種時間才能確定。

嘉義縣這次造冊接種BNT疫苗，嘉縣10家高中職、專科學校及28所國中，符合接種學生總數1萬6587人，回收家長意願同意書，有意願接種學生共1萬5469人，23日起跑接種至今，接種率約9成8、9成9。