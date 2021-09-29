取自賴清德臉書

取自賴清德臉書

副總統賴清德今天宣布「南方雨林計畫」正式啟動。他強調，這是蔡英文總統提出「大南方、大發展」的南台灣發展計畫重要一環，要用聚落帶動發展，吸引國內外產業到南台灣投資。在後疫情時代的全球競爭中，「台灣一定能脫穎而出」。

賴清德今天前往台南出席「南方雨林計畫啟動發布會」，他在臉書表示，這是蔡英文總統提出「大南方、大發展」的南台灣發展計畫重要一環。台灣在第一代與第二代的半導體產業中，取得獨步全球的成果。

而南方雨林計畫，他強調，主要是發展第三代的化合物半導體，速度更快、更耐高溫、耐高壓。而且第三代半導體，更是發展車用電子、綠能電子的重點產業計畫。

賴清德指出，在全球減碳的趨勢下，電動車將是世界各國重視的產業政策，這是挑戰，但也是嶄新的機會。耐高溫、高壓的第三代化合物半導體，正是帶領汽車零組件產業前進下一世代智慧車輛的關鍵字。在後疫情時代的全球競爭中，他相信大家共同攜手努力，持續創新產業價值，台灣一定能脫穎而出。