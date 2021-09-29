北市府版「寄生上流」？台北市議員徐立信接獲民眾爆料，北市公園路燈工程管理處長黃淑如的兩個弟弟，及姪子和姪子的女朋友都在市府工作，而且都是做輕鬆的工作基層不滿痛批違法任用。對此，公園處回應，家人均在處長就任之前，即按規定參加甄試獲錄取，只要合乎法規，人人均有工作權益。

徐立信昨於質詢時披露，黃淑如的弟弟分別擔任技工、駕駛，姪子也在2019年3月27日到職，連姪子的侯姓女朋友也進到秘書室工作，這些人加一加，依照目前的防疫規定，年夜飯都可以辦桌了，這樣好不好？民眾觀感如何？

黃淑如坦言，除侯女不認識，其餘人員皆在公園處工作，經同仁提供資料後，她答覆黃啟聰、黃啟書、侯思韓均為月薪3.4萬元。

但黃淑如強調，這是每一個人工作權的問題，職工的招考是給就服處（就業服務處）招考，他們就去報名就服處的招考，「依程序去錄取，我沒有什麼reject（拒絕）的權力。」

徐立信接著播放一則影片，一名變音的男子表示質疑，公園處的工作不輕鬆，「每天在外面曬的跟黑人一樣」，累就算了，更讓人看不過去的是，裡面很多都是處長違法任用的親戚，他們都做那些很輕鬆的職務，「更扯的是，是她(處長)姪子的女朋友也來，每天都是在辦公室吹冷氣蓋印章就好。」

根據徐立信調查，黃淑如的親戚包含原來是正工程司並升園藝科長的郭蘭香，於2021年3月到職，兩人關係是表姊妹；公園處南港管理所黃姓技工，2004年6月到職，是黃淑如的弟弟。而圓山管理所黃姓駕駛，2017年7月到職，是黃淑如的另一位弟弟。

至於公園處品管職安科黃姓技工，2019年3月到職，為是黃淑如姪子，另外祕書室的侯姓女子為姪子的女友，檢舉人投訴，她原本是工程配合科約僱人員，到職後不喜歡業務內容，竟平調至秘書室。

公園處說明，黃淑如於今年4月12日就職，黃的家人分別自行於2002年、2017年、2019年，依北市就服處辦理公開甄試約聘僱人員所進用，皆於黃上任前發生，非由公園處自行招考，也非經黃任用，於情於法皆可公評。

公園處強調，其家人均非擔任重要職務，只要合乎法規，人人均有工作權益，不受任何因素干涉，一切依法並符規定，希望外界給予尊重，勿打擾黃與家人之正常生活。