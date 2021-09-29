每個人的生涯規劃都不盡相同，有名大學一年級的學生表示，自己暑假進入外商公司工作，月薪7至8萬元左右，但開學後若轉為工讀薪水就只剩下2萬元，讓他陷入兩難，猶豫是否該暫時休學投入職場，貼文一出引發熱議，網友竟一面倒建議直接休學。

有網友日前在Dcard上表示，他今年剛上大一，暑假的時候進入外商公司工作，一天工作8個小時，週休二日，手上的項目預計1年會結束，全職薪資約7萬到8萬元，因為工作時程有限制，會跟大部分的課卡到，如果邊工作邊讀書，月薪大約才2萬元，且很難兼顧課業。

原PO表示目前家境狀況是單親、中低收入戶，主要是不知道畢業後還找不找得到這樣的工作，所以PO文詢問大家會選擇休學一年工作，還是放棄這個機會好好唸書？

貼文一出許多網友建議休學，「我會選擇休學耶，對我來說職場經驗比學歷更加分」、「我會選休學，一年而已真的沒什麼大不了」、「休學還可以復學啊！過了一年如果沒有更好的缺，那再回來讀專業」，但也有網友認為讀書更重要，「邊念邊工作又不是做不到的事，只是玩比較少而已，幹嘛休那一年？」、「這工作能帶給你什麼技能或成長或讓履歷更亮眼嗎？」、「我覺得大學還是以課業為重」。