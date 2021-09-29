台北市議員王鴻薇近期狂轟蔡政府債留子孫，她今日更酸，民進黨近日不斷替蔡政府的財政狀況擦脂抹粉，但據行政院提出的特別預算規模，金額已達到2兆之多，相當於今年中央政府總預算的規模，等於多編多花了一整個年度的總預算，可說史上最高，史上最會花。

王鴻薇表示，蔡政府一直企圖以「疫情」解釋為何編列這麼高的特別預算，但事實上除了疫情之外，包括前瞻計畫特別預算和軍購特別預算都非常龐大。她質疑，大家都說民進黨政府是塔綠班，原來塔綠班在「大力搬」。

王鴻薇說，蔡政府所編列以及即將編列的特別預算分別是，前瞻基礎建設8400億元、新式戰機採購2472億元、新冠肺炎紓困振興8400億元、海空戰力提升計畫2400億元，4項特別預算合計是2兆1672億元。

王鴻薇指出，特別預算不計入中央政府總預算裡，而今年度中央政府總預算經刪減後，是2兆1359億，意即蔡政府的特別預算規模足足是1年的總預算，「是不是很爽」，明明上任不到6年，卻花掉7年總預算的錢，難道這叫財政紀律？

至於民進黨現在海陸空地讓財政部、立委、側翼製作梗圖，又要拿「馬維拉」來粉飾自己的舉債。王怒諷，前總統馬英九僅編列7717億特別預算，但蔡英文上任不到6年就編2.1兆，到底是誰比較會花錢，竟然在6年間花7年的錢，「蔡政府真的儘量花，好會花。」