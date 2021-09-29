2015年上映的電影《007：惡魔四伏》在全球創下驚人票房，也使得影迷紛紛敲碗續集，經過6年的等待，續集電影《007：生死交戰》也終於即將在9月底上映。而在近日所舉辦的倫敦首映會上，除了邀請英國威廉王子與凱特王妃等皇室成員擔任座上嘉賓外，主要演員安娜德哈瑪斯一登上紅毯，便立即成為全場矚目的焦點。

在《007：生死交戰》電影中，飾演龐德中央情報局夥伴的安娜德哈瑪斯（Ana de Armas），雖在劇中與男主角沒有感情戲，但她一雙迷死人的深邃碧眼與凹凸有致的身材，還是被不少人封為新一代的「龐德女郎」。在英國時間9月28日的首映會上，安娜德哈瑪斯剪了一頭俏麗短髮，並穿著一件黑色細肩帶禮服搭配高跟鞋性感登場，而禮服胸前深V到肚臍，以及裙襬開高衩至腰部的性感設計，使她飽滿的上圍曲線與修長的白皙美腿一覽無遺，舉手投足間都散發著致命的吸引力。

即使被媒體捕捉到私底下從飯店走出來的模樣，依然美麗動人、性感無比，不少網友看了直呼「他真的是絕色美女，我又被電暈了」、「這身打扮太美了，好襯她的膚色與氣質」、「美到太令人驚艷了」、「這種美女真是美到讓人不想活」、「生圖都這麼美，要不要讓別人活」、「根本女神下凡」、「身材顏值雙上線，太撩人了」、「她真是美到我窒息」。

來自古巴的安娜德哈瑪斯（Ana de Armas），擁有精緻的五官與超電碧眼，家上凹凸有致的火辣身材，使她自演出《當辣妹來敲門》、《盜速飛車》以及《銀翼殺手2049》等電影後逐漸受到注意，而這次接演《007》電影，也讓她成功打開知名度。