基隆長庚眼科醫師孫啟欽。（陳人齊攝）

口罩不戴好，當心乾眼症找上門！台北馬偕紀念醫院眼科部主任鄭惠川表示，自全國三級警戒強制戴口罩以來，增加不少因乾眼症前來求診的病患，其中原因不只是過度使用3C，發現未正確配戴口罩也是造成乾眼症的原因之一。

鄭惠川指出，許多人因臉型問題，口罩戴久容易下滑露出鼻孔，這時候若不注意繼續專注用眼，呼出的熱氣會讓淚液快速揮發，容易形成乾眼症。

鄭惠川表示，臨床上遇到的個案，未正確配戴口罩平均逾時6小時，建議民眾平常戴口罩時可用透氣膠帶貼在臉頰上固定，才能避免呼出的熱氣將淚液蒸發。

基隆長庚眼科醫師孫啟欽表示，國內乾眼症盛行率約7.85％，用全人口換算約有180萬人，除傳統乾眼症高風險族群高齡長者、停經後婦女佔多數外，近年來更發現年齡層有逐步下修趨勢。

然而，孫啟欽發現，年輕族群罹患乾眼症後造成的損傷風險，遠高於年長者，一般乾眼症患者的角膜損傷風險就較一般人高2.7倍，18歲以下患者出現角膜損傷風險的比例，也較年長患者高出6.66倍。

乾眼症的成因複雜，鄭惠川表示，年齡、環境、疾病史都是危險因子，目前可歸納的四大高風險族群包含：「3C重度使用者、65歲以上長者、停經後婦女、自體免疫疾病患者」。

孫啟欽說，乾眼症的成因是眼睛中脂肪層、水層、黏液層其中一層的分泌不足或不穩定，導致淚液滲透壓過高，造成角膜破皮或發炎，常見症狀為「乾澀、異物感、灼熱、畏光」，不過部分患者初期淚水量反而增多，也需特別注意。

孫啟欽表示，乾眼症治療目標是要打破惡性循環，應著重在恢復淚膜的生理平衡，醫師會針對患者的乾眼程度給予治療建議，常見治療方式為點人工淚液，嚴重者須採用無添加防腐劑、單支包裝的人工淚液，關鍵在於有類似症狀一定要看醫生，聽從醫囑，勿自行赴藥局購買點眼液治療。