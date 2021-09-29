大自然的傑作！大陸甘肅蘭州市峽谷裡出現一座沙宮殿，歷史非常悠久，甚至與喜馬拉雅山同齡，但其實這座宮殿並非人類建造，而是經過2500萬年風雨侵蝕形成的天然地貌，看起來宛如人工建造的奇景，吸引不少遊客到此一遊。

綜合陸媒報導，蘭州市安寧區的龍風峽裡一處紅色砂岩，距今已有2500萬年歷史，神奇的是，經長時間的風化水蝕，砂岩形成一座宛如宮殿的奇景，因此又被稱做「天斧沙宮」，雖然是自然形成，但卻像是人工建造，早在清光緒18年（公元1891年）就有地理學家陶保廉到此考察，並記載於《辛卯侍行記》。

而天斧沙宮據說形成於2500萬年前的第三紀，與喜馬拉雅山同時期形成，沙宮還包含女王宮、擎山柱、淚珠洞、三色塔及落仙塔等30處自然景觀。西北師範大學地理系黃可光教授依沙宮的地層結構和形態特徵，稱之為「類丹霞地貌」，另一名辛存林教授則表示，此處在地質方面具有研究價值。

造訪的遊客表示，天斧沙宮的景色非常壯觀，「看起來很像一個宏偉的建築物，但它卻是自然形成的，洞窟及自然風貌的地勢，看起來像是一座宮殿」，天斧沙宮影像曝光後，網友也驚呼「像是遠古海岸線」、「大自然的力量，實在是太美了」、「看起來好像一座人類建造的皇宮」。