在高雄市左營區一家養護中心安養的60歲許姓男子，其孩子34歲許男29日前往探視許男時，由於許男情緒不穩定，竟持美工刀劃傷兒子右手掌，幸無生命危險，由消防隊將傷者送醫救治，並將行凶的許男強制就醫。

至於許男為何持美工刀劃傷孩子，仍需警方進一步調查。