情緒不穩定 左營養護中心6旬男子持刀劃傷兒子 14:322021/09/29 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在左營區一家養護中心安養的許姓男子，29日竟然持刀劃傷孩子，警消到場將傷者與許男送醫。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在高雄市左營區一家養護中心安養的60歲許姓男子，其孩子34歲許男29日前往探視許男時，由於許男情緒不穩定，竟持美工刀劃傷兒子右手掌，幸無生命危險，由消防隊將傷者送醫救治，並將行凶的許男強制就醫。 至於許男為何持美工刀劃傷孩子，仍需警方進一步調查。 內湖養護中心火災釀3死 家屬不願再與違法業者聯絡 三峽恩主公醫院出包 陳時中撂話懲處 遭誤打未稀釋BNT 25人施打150人份量 #許男 #劃傷 #情緒不穩 #養護中心 #左營 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 26歲警酒駕自撞恐成植物人 新婚妻不願器捐：照顧一輩子 12:172021/09/28 社會 訂單備註「直接進門」 外送員見屋內淒涼畫面瞬間鼻酸 23:392021/09/28 社會 曾智希美曬低胸比基尼 網害羞驚見上圍出現「謎之紅點」 08:532021/09/29 娛樂 江俊翰遭前男友控誘吸毒、約炮 提檢驗報告自清「身為同志我沒有錯」 12:282021/09/29 娛樂 石虎二哥 命名票選活動開跑 04:102021/09/28 地方新聞 拿美工刀隨機亂割機車座墊10年 「西區金剛狼」又被逮 17:392021/09/28 社會 5惡煞臉書直播打死人！父母目睹兒遭凌虐2小時慘死 二審減輕 13:462021/09/29 社會 台中父子輕生悲劇 4歲兒遺體口鼻流血出現屍斑 12:232021/09/28 社會 北市逾萬學生無疫苗可打 家長怒轟政府跳票 林奕華要求中央速解決 11:282021/09/29 政治 觀察者網》大陸東北限制民用電：是無奈，還是不該（劉程輝） 08:082021/09/29 海納百川 台中4歲童冒屍斑死因不單純 高大成建議「聞看看」 12:392021/09/28 社會 社會熱門新聞 屏東超商女店員提醒戴口罩 慘遭挖雙眼恐失明 - 社會 鈕承澤犯後無悔意 性侵女助理判4年定讞確定入獄 - 社會 影》屏東恐怖挖眼影片曝光 壯碩男壓住女店員狂戳猛挖 - 社會 屏東挖眼男傳10多年前咬死狗 村民怕爆：別惹「咬狗ㄟ」 - 社會 「老闆我想要巨魯」餐廳招牌好害羞 網激推彰化神級美食 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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