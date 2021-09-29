高雄券28日公布兌換細節，高雄巿副巿長史哲臉書昨也透露，「高雄券＋夜市商圈券」讓腦筋動得快的網友，可將5000元振興券換成6800元，聽說「財政局長已經在流淚了」，雖然很想請大家不要再宣傳，但還是要提醒，紙本、數位振興券，都可參加「高雄開就賺」。

史哲說，持振興券在高雄市百貨業滿5000元，就送1000元高雄券；旅宿業滿1000元送200元；餐飲業滿500元送100元。對消費者而言，振興5倍券變6倍，對店家來說，也感受得到「消費落地」。

他也提到，在夜市商圈部分，高雄巿也推出「200換400」方案，於指定46處商圈夜市，持200元紙本振興券至現場，可兌換400元商圈夜市券。

史哲臉書透露，昨細節一公布，就有網友抓到Bug，高雄券＋夜市商圈券，就有5倍變6.8倍的加碼優惠。

方法是，5張200元振興券可換成5張400元夜巿商圈券，實際多賺1000元，2張500元振興券消費餐旅可換到200元，另外3張1000元振興券，消費旅宿可換到600元，因此總計可多出1800元。

若配合其他對接與合作方案，來高雄使用振興券，可享有「5倍變N倍」，還有「日月抽」等各式大獎，真正開就賺。

高雄券數位綁定方案開放首3日衝出63萬人，紙本方案公布後，也引起許多人關注並詢問兌換細節，史哲透露，「聽聞財政局長已經在流淚了」。