台北市長柯文哲近日因社會住宅議題槓上內政部次長花敬群，曾公開要求與花敬群針對區段徵收公開辯論的政大地政系教授徐世榮今加入戰局，痛批「一個政務官公然在總統面前及總統府內說謊，實在是有夠可恥！」顯見「蔡英文總統的官箴已經嚴重敗壞！」對此，花敬群受訪表示，證據會說話，專業各方有不同意見，互相尊重。

徐世榮曾當面稱蔡英文是解嚴後土地徵收最多的總統，遭到花敬群反駁。徐世榮今在臉書表示，真想不到綠營網軍側翼至今還在散播花敬群的謊言，如果花敬群講的是真的，那麼就請民進黨立即修正《土地徵收條例》，全數將「區段徵收」所有條文及專章從該條例中刪除，可以嗎？一個政務官公然在總統面前及總統府內說謊，實在是有夠可恥。

「蔡英文總統的官箴已經嚴重敗壞！」徐世榮表示，今年4月22日，在總統府內，花敬群公然在蔡英文總統、內閣官員及與會來賓面前說謊，事後雖被糾正，卻都沒有澄清及道歉，竟然還可以繼續的說謊。

徐世榮質疑，網軍側翼至今也還不斷的在散播他的謊言有三種可能，第一、花敬群知道總統不懂，他意圖矇騙總統及社會大眾；第二、花敬群知道總統是懂的，但他認為總統會允許他說謊；第三、總統明知花敬群在說謊，但是她卻默認他說謊。

徐世榮說，此事相當嚴重，因為不論是上述的哪一種可能，都表示蔡英文總統的官箴已經嚴重敗壞。

面對徐世榮指控，花敬群表示，證據會說話，徵收或區段徵收，專業各方有不同意見，大家互相尊重討論事情可以圓滿處理，稍晚內政部會對外說明。