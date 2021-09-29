BNT疫苗到貨延遲，校園接種時程也受到影響，永齡基金會日前表示，目前等待啟運的BNT疫苗約140萬劑，將分為三批陸續運送，其中約55萬劑預計30日抵台，且這批BNT也是首批貼有客製化標籤的疫苗，上面沒有復必泰等簡體字樣。對於首批客製化BNT明抵台，指揮中心指揮官陳時中今鬆口，「應該是很有可能，有確定了再跟大家報告」。

國高中生施打BNT爆缺貨危機，缺口約30萬劑，指揮中心昨宣布將延後接種，但有家長反映，接種時間延後，可能遇到段考周，如果孩子身體不適可能影響成績，如果請假又需要補考。對此陳時中表示，學校考試時間是學校最了解，盡量避免影響學生考試時間，打疫苗也不是非這一天不可，可以有彈性的運用，怎麼樣影響學生最少，請學校做最好的安排。

指揮中心發言人莊人祥昨證實，校園接種尚缺30萬劑，各縣市都會受到影響，由於疫苗到貨後還要7天檢驗封緘，可能無法按原定計畫在10月8日前打完。

但不少家長擔心校園接種延期可能影響月考，對此陳時中回應，學校考試時間是學校最了解，盡量避免影響學生考試時間，打疫苗也不是非這一天不可，可以有彈性運用，怎麼樣影響學生最少，請學校做最好的安排。