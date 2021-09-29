傷人不是第一次! 挖眼嫌犯曾砍傷72歲老婦│中視新聞 20210929

警方持警棍制止挖眼男。（林和生翻攝）

女店員雙眼受傷嚴重，仍在醫院治療。(摘自爆料公社)

屏東高樹鄉驚傳男子徒手強挖超商女店員眼睛，導致女店員雙眼重傷，有失明之虞，全台震驚。據了解該名男子有長期病史，是衛生局列管病患，有多次傷害前科，現在更傳出，男子還曾「活活咬死狗」，讓村民們相當驚恐，互相警告別惹到「咬狗ㄟ」。

9月26日早上近9時，這名男子進入超商未戴口罩，女店員出聲提醒，男子衝進櫃臺，將女店員壓住朝臉部痛打，甚至徒手挖雙眼，導致女店員臉部、雙眼嚴重受傷，有失明之虞，目前仍在醫院治療。

據《ETtoday新聞雲》報導，村民表示，10多年這名男子遭黑狗攻擊，他不但將黑狗抓起暴打，最後更將狗咬死，從此村民替他取了「咬狗耶」的綽號，並且互相僅告「不要惹他」。

其實男子在村子裡面傷人已經不是第一次，早在6月底就因為工作邀約被拒絕，竟然拿菜刀砍傷72歲婦人，遭強制送醫。在醫院中男子按時服藥病情穩定，8月中出院，但出院後就自行停藥，導致病情發作。

而屏東縣長潘孟安也出面致歉，表示縣府將會深切檢討如何補強社會安全網，並且跟中央衛福部討論，希望強化法令，讓精神病患者不再成為社區的隱形危機。

因被害女店員在高雄醫院治療，潘孟安上午致電給醫院，拜託院方全力救治，也請副縣長吳麗雪趕往高雄，了解傷者狀況及慰問家屬。

潘孟安表示，這次事件是個嚴重教訓，因為嫌犯連續多次傷害他人，已要求醫院務必審慎評估，朝向長期收治來處理。

因為社會安全網的漏失造成民眾受傷，潘孟安也深深致歉，精神病患者有如社區的隱形危機，是否強制就醫，還涉及法令問題，縣府將邀集相關單位研議如何補強，不排除建議中央修法，避免憾事再發生。

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