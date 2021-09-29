今天在大聯盟場上光芒以3：4不敵太空人，不過已確定在美東稱霸，而且闖進季後賽的它們或許可以先行調整戰力備戰高強度季後賽，而本場比賽他們派出的先發九棒仍是一時之選，其中超級新秀法蘭柯(Wander Franco)以先發第四棒游擊手出戰，今天他繼續推進個人紀錄。

42 games in a row on base.



Wander Franco is unbelievable. pic.twitter.com/C1992k6ZfT — MLB (@MLB) September 29 2021

這場他3打數沒有任何安打，但他在8局打擊時選到保送上壘，將連續上壘紀錄推進到42場，成聯盟史上20歲以下球員第2長，目前離聯盟歷史最長的法蘭克羅賓森(Frank Robinson)僅差1場，後者於1956年創下連43場上壘紀錄，年僅20歲的法蘭柯有望寫下歷史。

Most consecutive games reaching base safely players age 20 & under:



1956 Frank Robinson: 43

2021 Wander Franco: 41*



* active streak extended today — Sarah Langs (@SlangsOnSports) September 26 2021

法蘭柯這個超狂紀錄從今年7月26日就已開始，整整兩個月出賽都踏上壘包，無論是用安打或是保送，前陣子他也以連續40場追平光芒隊史紀錄保持人強尼戴蒙(Johnny Damon)，後者曾於2011年締造連40場上壘紀錄，接著法蘭柯昨天以41場正式超越前輩，

而此紀錄他當然還有機會追平甚至超越，因為大聯盟例行賽於10月4日才結束，不過最難的是他要連續上壘，面對這樣的空前紀錄，他若能夠保持平常心，一定有機會辦到，相信光芒教練也會給他不少上場機會，畢竟這個紀錄真的千載難逢。

法蘭柯首度挑戰大聯盟就一鳴驚人，本季目前257個打數有73支安打、7支全壘打，貢獻36分打點，另外有2次盜壘成功，打擊率是夠水準的.284，而隨著他連42場上壘，近況也相當火熱，近15場比賽他57打數有19安、1轟、7分打點，並選到7次保送，打擊率是.333。

近30場比賽他有39支安打、18分打點、3轟，選到多達12次保送，打擊率是.336，證明在42場連續上壘之旅當中擁有精準選球能力。在近幾場比賽中，9月26日對陣馬林魚他4打數2安打，為球隊跑回2分，9月24日他4打數1安打，另外選到1保送。而本季至今他出賽65場共選到24次保送。