四叉貓自爆打高端1個月抗體增逾25倍 陳時中回應了 14:342021/09/29 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 網紅四叉貓8月下旬接種第1劑高端疫苗，今再發文自爆IgG抗體比上一次提高了25.6倍並透露30日將接種第2劑高端疫苗，陳時中表示，以個人的數據當作基礎，恐怕是有困難。(取自四叉貓臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網紅四叉貓8月下旬接種第1劑高端疫苗，9月初自費檢驗抗體後一度引發熱議，今再發文自爆IgG抗體比上一次提高了25.6倍並透露30日將接種第2劑高端疫苗。 今日有媒體提問對於四叉貓抗體數據的解讀，並詢問該數據是否可作為與國外談判的參考。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，以個人的數據當作基礎，恐怕是有困難，高端有在做臨床試驗的報告，會用那個為基礎來和國外談。 四叉貓打高端一個月 二度驗抗體結果驚人 福利熊變身喀嚓公仔筆 阪急麵包推萬聖節新品 #抗體 #四叉貓 #數據 #25 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三峽恩主公醫院出包 陳時中撂話懲處 遭誤打未稀釋BNT 25人施打150人份量 04:102021/09/29 焦點要聞 陳時中金句連發媒體人驚呼「不演了」 網酸：換國民黨早被轟下台 10:262021/09/29 政治 曾智希美曬低胸比基尼 網害羞驚見上圍出現「謎之紅點」 08:532021/09/29 娛樂 日本入境新規 高端未獲認可 04:102021/09/29 財經要聞 楊晨熙恢單桃花開 與貓毛男齊返家 07:532021/09/29 娛樂 五倍券上路後增開統一發票獎項 財政部：雲端發票可考慮 12:052021/09/29 財經 無法親餵孩子 她乾脆在實驗室「做出母奶」 05:132021/09/29 健康 BNT沒稀釋直接打逾10國犯錯 醫揪台灣這件事較少見 11:342021/09/29 生活 觀察者網》大陸東北限制民用電：是無奈，還是不該（劉程輝） 08:082021/09/29 海納百川 百貨最強周年慶搶五倍券商機 滿5000送8500 04:372021/09/29 生活 自豪舉債比前朝少 學者怒：沒有在比爛的 04:102021/09/29 焦點要聞 生活熱門新聞 年輕人嘆買房難 千億房產總裁：夫妻月入8萬就行了 - 生活 台灣物價高得離譜！這東西世界第2貴 網嘆：真的是鬼島 - 生活 50歲以上打第2劑AZ 89.4萬人完成意願登記 - 生活 第十輪疫苗登記明午截止 這類人別隨意修改 - 生活 四叉貓打高端一個月 二度驗抗體結果驚人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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