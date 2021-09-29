網紅四叉貓8月下旬接種第1劑高端疫苗，9月初自費檢驗抗體後一度引發熱議，今再發文自爆IgG抗體比上一次提高了25.6倍並透露30日將接種第2劑高端疫苗。

今日有媒體提問對於四叉貓抗體數據的解讀，並詢問該數據是否可作為與國外談判的參考。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，以個人的數據當作基礎，恐怕是有困難，高端有在做臨床試驗的報告，會用那個為基礎來和國外談。