金沙鎮太武社區活動中心2樓，規畫開設全島第3家公共托育家園。（金門縣府社會處提供）

金門縣府推動托育資源布建工作，楊鎮浯縣長今天勘查太武社區公共托育家園預定地，強調未來持續優化各鄉鎮托育條件，往讓家長安心、幼童開心的目標大步邁進。

目前，金門縣府社會處已完成金湖鎮金湖公辦民營托嬰中心（可收托79名）、金城鎮金城公辦民營托嬰中心（25名）、東沙社區公共托育家園（12名）及烈嶼鄉后頭社區公共托育家園（12名）等4處，合計可收托128名0-2歲嬰幼兒。

楊鎮浯縣長今天率社會處長董燊，偕金沙鎮長吳有家赴太武社區活動中心2樓會勘，評估開設繼東沙、后頭之後，全島第3家公共托育家園的環境條件。

楊鎮浯表示，社會處盤點縣內托育資源，逐步規畫於各鄉鎮布建托育資源，並已陸續完成金城鎮、金湖鎮與烈嶼鄉等托育設施，目前除場館硬體設施之外，更重要是做好托育人員的培育工作，未來也將積極開辦托育人員專業培訓課程，以因應鄉親的托育需求。

楊鎮浯並表示，縣府基於完善托育環境和活化公有空間，兼顧社區活動中心功能極大化，也朝提供價格合宜、安全無虞、小型社區化的類家庭照顧模式努力，希望太武社區公共托育家園可在2022年啟用營運，提供金沙地區鄉親平價優質的托育服務。