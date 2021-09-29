《國際產業》ASML上調財測 近10年營收年年增一成 14:342021/09/29 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶片製造廠供應商艾司摩爾(ASML)在周三調高財測目標，並表示，在產品需求旺盛下，到2030年之前每年營收的成長率將約11%。 艾司摩爾預估2025年的營收將來到240億至300億歐元間(約280億至350億美元)，毛利率將升為55%。該公司原先的預估為150億至240億歐元，毛利率至少50%。 該公司高層預計周三稍晚與投資人進行會議。 《傳產》租賃需求保守 2021年辦公室租金漲勢受限 《鋼鐵股》大「風」吹 世紀鋼營運飛高高 #億至 #ASML #年營收 #艾司摩爾 #億歐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》H2營運轉佳 磐儀抗跌 14:002021/09/29 財經 iPhone備貨效應 8月出口金額及製造業生產指數走高 09:252021/09/29 財經 《光電股》玉晶光：限電無礙生產 Q3營收戰高、Q4看拉貨狀況 12:352021/09/29 財經 SOGO五倍券10％回饋 忠孝館美妝區挑戰年營收35億元 03:262021/09/29 生活 《科技》i13銷售超預期 高價機款挑大梁 12:352021/09/29 財經 《半導體》華景電飆漲6成 蜜月行情火辣 10:532021/09/29 財經 《國際產業》LG Q3財報 營利估年增17％、季增28％ 11:442021/09/29 財經 美銀行業併購 創13年新高 04:102021/09/29 全球財經 《電機股》營運軌跡良好 公準逆攻2個月高價 11:442021/09/29 財經 《其他股》鉅明Q4旺季 今年獲利拚增逾5成 11:272021/09/29 財經 《塑膠股》PVC供給結構性限縮 台塑衝近3年高價 12:182021/09/29 財經 財經熱門新聞 孟晚舟強勢回歸 華為還能活命？老爸任正非終於發聲了 - 財經 存0056不如存高股息個股？專家解答：選錯邊風險超高 - 財經 恒大36億利息還沒付 北京先出手救人？外媒爆：國企將收購資產 - 財經 陸限電副作用開始殺了？傳貨櫃運價「3天跌掉3個月漲幅」 - 財經 爽爆！威力彩27億被領走了 就是這3人只花800元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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