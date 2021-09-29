晶片製造廠供應商艾司摩爾(ASML)在周三調高財測目標，並表示，在產品需求旺盛下，到2030年之前每年營收的成長率將約11%。

艾司摩爾預估2025年的營收將來到240億至300億歐元間(約280億至350億美元)，毛利率將升為55%。該公司原先的預估為150億至240億歐元，毛利率至少50%。

該公司高層預計周三稍晚與投資人進行會議。