「豪倫科技」負責人郭光倫與兆良進行假交易、美化財報，並借款進行假增資，騙投資人公司前景看好，詐賣股票獲取4209萬多元，台北地院依違反證交法等罪將郭男判刑11年6月，台灣高等法院將他改判10年。可上訴。

郭男、與友人吳智豪於2012年11月間，由不知情的郭男女友等人充當中外裝修公司增資股東，再向王姓友人短期借款5000萬元作為增資股款，對外營造出預計上市上櫃、公司前景看好的假象，透過地下盤商邀投資人投資，詐賣股票共得1億5740萬1000元，郭男自盤商處獲取犯罪所得736萬元，吳男則獲取1375萬元。

郭男、吳男另自2013年3月起，透過短期借款5000萬元不實增資豪倫公司、發行新股，郭男並在明知豪倫公司資本不實、營運不善的情況下，於2014年至2016年間陸續召開4次董事會，決議現金增資發行新股，讓股東誤以為前景看好，詐得股款3473萬5667元。

吳男在檢方起訴前就已潛逃出境，遭到通緝，郭男審理時企圖把責任都推給吳男，辯稱他是擔任吳男的員工，公司實質上由吳男控制，他只是奉命行事，並不清楚細節，也不知地下盤商對外詐售股票。

高院認定，豪倫公司並非依證券交易法發行股票之公司，不符合證券交易法所定之「募集」、「發行」要件，自不構成證券詐偽罪，原判決此部分認定有誤予以改判；高院考量他使股東蒙受損失，對社會經濟造成重大危害，且不法獲利甚鉅，判刑10年。