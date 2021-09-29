「零負評女神」林依晨和老公林于超結婚6年，婚後經常被關注是否懷孕，如今終於傳出好消息，即將在10月升格媽媽，目前遠在美國的林于超已飛來台準備陪產，獲得大批網友祝福，儘管已經快要臨盆，卻無法從社群平台上看出林依晨懷孕的跡象，只有勉強看出一點端倪。

林依晨為了生小孩飽受折磨，求子過程相當艱辛，經歷反覆打針取卵才成功，因此對懷孕消息保密到家，如今曝光後，不少網友都推敲回去，由於預產期在10月，她3月時被訪問到何時會拍新戲，表示樂觀的話會是明年，如果10月產子，加上月子、育兒等時間，確實要復出就得等明年了。

林依晨這一年來也鮮少更新社群，但仔細看可以發現，她大部分的貼文，就連廣告都是只有上半身或遠景畫面，巧妙避開肚子的部位，只有8月底一張照片，可以看見林依晨趴在地上和愛犬玩，身形依然纖細如少女，絲毫看不出已經懷孕了。

對此，就有網友提出疑問，「懷孕怎麼能趴著？」然而這張照片可以看到，林依晨雖然趴著，卻用手撐起上半身，為孕肚留一點空間，加上只照到背後，確實很難看出她正處懷孕狀況，精心藏肚9個月多才公開，也可見林依晨對這個孩子有多麼呵護。