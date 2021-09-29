黃璟舞高職畢業後就回家繼承家業，投身種茶行業35年，為比賽的常勝軍。（陳夢茹攝）

桃園市優質紅茶評鑑比賽成績揭曉，今年雖逢乾旱但參加點數高達360點，較去年306點還高出許多，實屬難得。最大獎特等獎則由在種植茶葉深耕35年的龍潭茶農黃璟舞奪得。

桃園市紅茶品牌「桃映紅茶」取名自詩人崔護的詩句「人面桃花相映紅」，以桃園原生種茶菁製成的桃映紅茶，茶湯顏色紅艷明亮，香氣甘甜、滋味鮮爽，沒有一般紅茶的苦澀，更不必加糖及牛奶，自然香甜風味極佳。

黃璟舞談及踏入茶農的契機，主要還是因為家中三代都種茶，高職畢業後就回家繼承家業，一開始也面臨農業式微、茶葉價格低迷的時代，但在政府陸續推動精緻茶葉的努力下，銷售狀況漸有起色，10多年前推出「桃映紅茶」更是大受歡迎，龍潭區的茶農近期也在規畫下一波改良，目前三坑地區種植許多花草，未來有計畫要推出多款花草茶。

黃璟舞其實原本就是茶葉評鑑賽事的常勝軍，他認為，現代人熱愛喝手搖杯，為方便運送和貯藏，球形茶體積較小較能符合市場需求，近年開始推動製程轉型，若是轉型成功，有望可以帶動讓更加年輕人加入。

這次優質紅茶評鑑比賽總共有44名得獎者，分別有特等獎1名、頭等獎5名，還有金質獎及銀質獎。紅茶消費市場逐漸增加，桃映紅茶包裝上市已10多年，為翻轉品牌形象，市府今年特別針對包裝進行改版，以黑色底色襯托出紅色桃花，更特別規畫茶葉分級包裝制度，並於茶罐外加上「防偽封籤」，希望藉以提高產品的商業價值，也為消費者嚴格把關。

鄭文燦表示，桃園有許多好茶，如東方美人茶、蘆峰烏龍茶、拉拉山茶，目前也持續推動推動平地茶園計畫，希望能進入茶包市場。另外，位於小人國附近的「茶葉故事館」預計明年開館營運，希望讓民眾能在地體驗茶葉巡禮。