中央流行疫情指揮中心昨公布第十輪將提供AZ及高端疫苗第2劑接種，意願登記已於今天中午截止，符合預約資格者共106萬人，包括AZ第2劑共89.4萬人，以及高端第2劑共16.5萬人。第十輪預約時間將於10月3日上午10點至10月4日下午4點止，施打時間為10月6日至10月12日。

第十輪預約接種開放9月30日(含)前符合已接種AZ疫苗第1劑，且間隔滿10週以上之64歲至50歲民眾，預約接種第2劑AZ疫苗，符合資格者共89萬4896人；以及10月6日(含)前符合已接種高端疫苗第1劑且間隔滿4週以上之民眾，預約接種第2劑高端疫苗，符合資格者共16萬5346人。

由於第十輪開放AZ第2劑以年齡順序為優先，有部分年紀較輕的第九類對象擔心自己被排除在外。對此指揮中心發言人莊人祥說明，因為AZ接種的數量都蠻大，第九類對象將會陸續包括在裡面。

指揮中心統計，昨天（28日）施打29萬1441劑，最多的是BNT共23萬1078劑，其次為莫德納第2劑，約3萬多劑，以及AZ第2劑，約1萬多劑。目前國內疫苗人口涵蓋率54.63％，劑次人口比為64.35％。