中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1名新北市本土個案為印尼籍30多歲女性，因頭痛採檢確診，而該女曾經驗過8次陰性，第9次才驗出陽性，因多次轉換雇主，所以總共有12次陰性紀錄。

直播》新北＋1適度鬆綁，全運會民眾可望進場，侯友宜最新說明。

侯友宜表示，今天新增確診1人，為外籍移工，在三重區，CT值33.9，不具傳染力，匡列居家隔離6人，PCR皆為陰性，感染源還在釐清，因是舊案，不具傳染力，請市民不用擔心。

至於Delta群聚案件，板橋社區B棟居民自主健康管理今天結束，10月1日安排疫苗接種。

新北市10月1日起進一步管制鬆綁，醫療機構每日固定時段開放探視，每次2人。長照機構開放探視，最多3人。

熊猴森樂園10月1日起開放，人流管制1000人。公園兒童遊戲場也開放，可戴口罩進入。

新北市長侯友宜指出，全球疫情紓緩，不過仍要小心Delta入侵，阻絕境外仍非常重要，這幾天新北大多都是0本土案例，少數是舊案相對穩定，在中央放寬原則下，新北會朝逐步適度鬆綁方向來做，希望早日回歸新型態的安全生活模式。