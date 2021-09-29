完美拆開衛生紙其實有小撇步，一名網友分享影片說，只要同時拍打衛生紙外包裝的兩頭，就可以輕鬆打開衛生紙，簡單又粗暴的方式引起網友熱議，不少人直呼長知識了，也有過來人警告，要開的時候最好周遭沒有人，否則碰得一聲恐讓人嚇到，還有可能被罵或被打。

一名男網友昨在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文分享，他活到這個歲數才知道開好市多衛生紙的妙招。從影片畫面中可見，原PO的老婆同時拍打衛生紙外包裝的兩頭，衛生紙就像變魔術般裂出一條整齊的開口，讓他忍不住大嘆「長見識了」。

一名人夫分享好市多衛生紙的超神開法，讓8千名網友看了直呼長知識了，卻也掉出過來人說，小心碰太大聲被老婆罵。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

影片吸引超過8千名網友朝聖，不少人留言表示，「長這麼大第一次學到」、「下次可以試試看，不然每次都被我開壞掉」、「我家小朋友看了實驗科學王後，也是這麼開的」、「好玩又實用」、「原來是這樣開才對」、「長知識了」。

另也有網友說按照這樣的方式打開，拍打的力道沒有控制好，一個不小心太用力，結果整包衛生紙爆開，超級悲劇。「太大力就是整個爆開」、「力道控制不佳，整包爆炸的機率也滿高的」、「力道要剛好！不然會爆開整包」。

許多網友留言抱怨說，按照原PO的方式打開衛生紙，結果被身邊的人狂罵，因為突如其來的聲響頗為嚇人。「我這樣開被媽媽罵，因為碰一聲嚇到媽媽了」、「好用！不過被正在午休的同事揍了一頓」、「我老公也這樣開，開完就被我打了（太吵）」、「我也這樣開，但常常被我老婆罵」。