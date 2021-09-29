桃園首座「兒童駕駛訓練公園」管理中心牆面，被色情網站利用，偽裝實聯制QRCode張貼違規小廣告，掃描後會出現清涼照。(謝美英提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園首座「兒童駕駛訓練公園」管理中心牆面，被色情網站利用，偽裝實聯制QRCode張貼違規小廣告，掃描後會出現清涼照。(謝美英提供／蔡依珍桃園傳真)

斥資4.3億的桃園首座「兒童駕駛訓練公園」，吸引許多親子前往，但入口的實聯制QR Code竟被色情網站利用，連接到裸女清涼照，引爆家長怒火批評，桃園市府表示，應是不肖付費網站偽裝實聯制QRCode胡亂張貼，已清除並將查證後開罰，未來會加強巡邏稽查。

議員謝美英說，完工啟用不到一年的「文化公園地下停車場暨兒童駕駛訓練公園」，是桃園首座「兒童駕駛訓練公園」，吸引許多親子前往，但實聯制QRCode掃描後未跳出場所代碼簡訊，竟連接到色情網站，痛斥兒童公園出現女性清涼照非常不妥，且停車場實聯制標誌啟用已久，市府卻渾然不知，質疑實聯制根本沒落實、形同虛設。

謝美英還說，地下停車場的車格及車牌查詢系統，點入查詢時，跳出「無法打開網頁」的簡體字，查詢系統成了停車場的裝置藝術品，只能看、不能查，另外停車場的標誌牌面也被塞在機房管線後方，「是羞於見人嗎？」

桃園市交通局指出，停車場實聯制都是以A4紙醒目張貼QRCode，查證發現整個公園僅有管理中心牆面上郵票大小的QRCode出包，疑似是遭付費網站偽稱實聯制張貼的小廣告，實際掃描也未連接到色情網站而是出現亂碼，目前已委請環保局撕除問題QRCode，後續將由環保局追查張貼者，依違規小廣告開罰，若有妨害風化疑慮也將轉請警方調查，另也會和公園主管單位中壢區公所加強巡邏稽查，避免不肖業者濫用或民眾誤認，也呼籲認明正版實聯制QRCode中間會有「CDC」標誌。

另外車牌查詢系統是網路斷線的偶發狀況，已馬上修復，至於管線後方的指標牌是去年啟用典禮佈置用的珍珠板道具，業者捨不得丟棄而保留，整個停車場正式指標都很清楚明確無虞。