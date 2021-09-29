Ray黃霆睿與席惟倫在〈隨便說說〉MV飾演一對戀人。（相映國際提供）

Ray黃霆睿新歌〈隨便說說〉嘗試嘻哈曲風。（相映國際提供）

熊仔與席惟倫為Ray黃霆睿跨刀演出〈隨便說說〉MV。（相映國際提供）

五月天阿信力捧的新人黃霆睿（Ray），有「台版謝霆鋒」之稱，新歌〈隨便說說〉MV，邀來熊仔跨刀獻聲合作，並請到席惟倫擔任MV女主角，兩人飾演一對戀人。

MV劇情描述在一段關係中，從對方根本不把你當一回事的敷衍 ，直到自己清醒看清了，終於願意走出來的過程，導演把Ray角色設定成患有「失戀幻覺症候群」的人，在失戀後一次宿醉醒來，想不起曾經深愛的女孩，透過熊仔飾演的「催眠治療師」拼湊過去的記憶。

席惟倫擔任女主角一同飆戲，有趣的是，有幕熊仔得拿著懷錶對Ray進行催眠，但無奈懷錶道具實在是超難控制，需要花許多時間才能穩定擺動，每一顆鏡頭拍攝都得搞很久，就連熊仔自己也都看著懷錶到快睡著了。

談及合作緣分，Ray形容，「一直都很欣賞熊仔，和公司討論過以後，就邀約熊仔一起聽專輯 demo，熊仔聽完後也對〈隨便說說〉很有感覺，於是我們就從隨便說說開始了真正的音樂合作!」

兩人首度合作默契十足，Ray原本以為過程可能會有火藥味，但認識之後發現其實熊仔很好相處，對事情的觀察都能精闢分析出許多他的觀點，很有想法而且樂於分享。

兩人第一次約錄音室寫歌時，熊仔就直接邀約free style，Ray覺得很不可思議，畢竟以前都只是在網路上看熊仔影片，沒想到真的有機會跟熊仔一起free style激發靈感，兩人也都會互丟許多想法，才生出這首雙方都滿意的好歌。

Ray推出首張創作專輯《fff》獲好評，將於10月16日到花蓮「好事愛花聲」演出，他興奮呼籲：「這是發片後的第一場演出，接下來到年底也都陸續有許多演出活動，很期待和大家見面！」