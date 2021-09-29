中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，因有E罩杯身材和神似高雄市議員黃捷的臉蛋一炮而紅，有「兇版黃捷」的封號。近日她在節目展現運動細胞，因為上身只穿短版小背心，主持人阿翔忍不住提醒：「衣服不要掉了！」

入行不久的林襄，憑著姣好臉蛋、活潑大方的個性，常常受邀參加各大節目，最近她上胡瓜、阿翔主持的節目《綜藝大集合》，綁著俏皮丸子頭，戴上水藍色髮箍，身穿同色系的平口小可愛，豐滿上圍一覽無遺。準備玩盪鞦韆桿槓遊戲前，林襄對著鏡頭開心的揮手，阿翔看到她的服裝，好意提醒：「加油，不要掉了，衣服不要掉。」林襄回應：「好，我沒掉。」

胡瓜按下倒數計時器後，林襄發揮全力向前晃動身體，僅花5秒就抓到目標物，超強的臂力令人刮目相看，胡瓜稱讚：「她是真的有在練」但阿翔不太認同：「可是她看不出來有在練」，被林襄反駁：「我有在練啊！」胡瓜下結論，認為她有在重訓，只是手沒那麼粗而已。

林襄將這段節目部份片段轉PO到IG，自嘲：「頭腦簡單，四肢應該要發達吧（笑）」，並說未來的一季都有她的身影，演藝圈星友巫苡萱、威廉、艾融、楊曉帆看到林襄的表現，不禁留言誇讚她很厲害，大批粉絲也激賞林襄：「又被圈粉了」、「這個速度應該是跌破大家眼鏡」、「真的有練」，也有人叮嚀她要多注意安全。