美國聯準會主席鮑威爾、與財政部長葉倫，近期先後提到對於通膨走升的關注，相關言論拉高投資人對於貨幣政策緊縮步調的擔憂。加上美國政府債務再度逼近上限，若國會不能及時提高額度，美國政府又將面臨政府關門與債務違約的風險。在這些不確定因素下，使得美國十年期公債殖利率升破1.50%的心理關卡，使得投資人轉趨謹慎，進而引發股市回檔。

在股市累積漲幅已不小的大環境下，施羅德投信建議投資人應更謹慎地面對各項總經新聞，短期金融市場可能持續動盪，建議投資人可以「三環策略」均衡佈局。

第一環宜以投資級多元債券作為核心資產。施羅德(環)環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，投資人可能擔憂利率上揚對債券市場潛在的衝擊，然若利率上揚是因為全球經濟成長與需求強勁、加上聯準會貨幣政策正常化所致，長期來看對於風險性資產仍是正面，尤其是企業債券在企業盈餘持續成長的前提下，不但可提供不錯的收益，也可擔任起投資組合中穩定波動的角色。

可以看到的是，目前國際資金對投資級債券與高收益債券的青睞不減，美國以外的已開發國家貨幣政策仍舊寬鬆、企業資產負債表持續改善、違約率降低、加上疫情仍然不時干擾金融市場，造就了投資等級債券、高收益債券以及新興市場債券都有各自的投資機會，近期我們也看到不論無風險利率漲跌，企業債券的利差縮窄的大方向尚無明顯改變，顯示不重押單一券種的全球複合債券，才能在變化快速的金融市場中，達到進可攻、退可守的操作彈性與目標。

第二環採取全球股債多元資產來掌握資產輪動。施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭認為，長期來看，經濟復甦的最初加速期雖已結束，但整體經濟環境對風險性資產仍是正面，預料短期的震盪僅是股市漲多後的休息，然不可避免地市場的波動已逐漸加劇，因此穩健與積極型投資人，可續抱或逢低加碼全球型的多元資產基金，以有風險控管的方式參與市場機會。

第三環聚焦具有長期結構性的趨勢主題如氣候變化或永續基金。施羅德投信環球氣候變化策略產品經理林良軍認為，我們認為從歐盟的「SFDR永續金融法規」和「Fit for 55」氣候減碳計畫，再加上美國總統拜登的電動車新車銷售需達50%的計畫目標，以及1兆美元氣候基礎建設法案等利多，正顯示全球邁向低碳未來和永續經濟的決心，這同時也將對股票市場產生重大影響。我們未來持續看好全球氣候變化投資以及永續投資的長期趨勢，建議投資多關注永續增長、再生能源、環境資源、能源效率、低碳排放和永續運輸等多元的氣候變化或永續主題。不論短期市場如何震盪，擁有市場長線題材的氣候變化投資主題、或永續投資產品仍為投資人逢拉回即可加碼的長期投資標的。