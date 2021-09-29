《國際政治》岸田文雄贏得黨主席選舉 近日將出任新首相 14:512021/09/29 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本前外相岸田文雄（Fumio Kishida）周三在執政的自民黨（LDP）黨主席決選中擊敗河野太郎，這表示他幾乎篤定接替菅義偉成為日本第100任首相。 因新冠疫情急升引發民怨，菅義偉的支持率跌跌不休，並在本月稍早前宣布辭去首相職務。 由於自民黨在議會中佔有多數優勢，在黨主席選舉中勝出的人肯定也將在幾天內接下首相職務。現在岸田將帶領自民黨投入11月的大選。 國民黨主席選舉炒出新高度 3政黨最新網路聲量曝光 日自民黨總裁選舉未過半 河野、岸田第二輪將交手 #自民黨 #岸田文雄 #黨主席選舉 #菅義偉 #職務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德國大選社民黨險勝 組閣前景未明 04:102021/09/28 話題觀察 北市府副發言人林珍羽遞辭呈 投身2022議員選舉 20:372021/09/28 政治 日本自民黨總裁選舉29日登場 4人搶攻議員票 17:382021/09/28 國際 工研院啟動「南方雨林」 打造南台灣化合物半導體產業聚落 12:002021/09/29 科技 自民黨總裁選舉倒數計時 新任日相呼之欲出 10:322021/09/29 國際 大陸學者：國民黨應重建論述 緩和兩岸 04:102021/09/28 焦點要聞 日本自民黨總裁選舉 候選人強調抗中搏取支持 17:392021/09/28 國際 日相菅義偉將卸任 自認已為各項改革指引方向 03:372021/09/29 國際 海納百川》高市早苗參選 小英當啦啦隊（甘粕代三） 08:552021/09/28 海納百川 日首相熱門人選支持造核潛艦 專家直言：草率 22:052021/09/28 軍事 國民黨癱瘓議事！柯文哲：立院跟馬戲團一樣 10:432021/09/29 政治 財經熱門新聞 孟晚舟強勢回歸 華為還能活命？老爸任正非終於發聲了 - 財經 存0056不如存高股息個股？專家解答：選錯邊風險超高 - 財經 恒大36億利息還沒付 北京先出手救人？外媒爆：國企將收購資產 - 財經 陸限電副作用開始殺了？傳貨櫃運價「3天跌掉3個月漲幅」 - 財經 爽爆！威力彩27億被領走了 就是這3人只花800元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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