日本前外相岸田文雄（Fumio Kishida）周三在執政的自民黨（LDP）黨主席決選中擊敗河野太郎，這表示他幾乎篤定接替菅義偉成為日本第100任首相。

因新冠疫情急升引發民怨，菅義偉的支持率跌跌不休，並在本月稍早前宣布辭去首相職務。

由於自民黨在議會中佔有多數優勢，在黨主席選舉中勝出的人肯定也將在幾天內接下首相職務。現在岸田將帶領自民黨投入11月的大選。