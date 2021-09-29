VMware今(29)日宣布，以其VMware Cloud雲端解決方案擁有兼容Microsoft Azure、Google Cloud和AWS等全球核心公有雲的優勢，成為中華電(2412)部署hicloud雲端服務的首選，雙方將攜手部署hicloud雲端服務。

雲端運算推動數位商業新浪潮，許多企業開始透過雲端技術優化營運模式、推動業務成長，因此同時具備私有雲安全性與公有雲彈性擴充與運算能力的混合雲，成為企業布局雲端的新顯學。VMware與IDC合作的調查指出，2018年到2020年企業採用混合雲的比例成長超過66%，顯示混合雲逐漸被企業納入關鍵IT架構策略。

有鑑於疫情刺激台灣企業反思如何在營運不中斷的狀況下維持市場競爭力，為達雲端應用策略與擴展的最佳彈性，企業傾向選擇具多元平台延展性的方案，以取得更高的基礎架構靈活度，因此多雲環境的部署便成為重點發展方向。

VMware台灣總經理陳學智表示，雲端服務是目前企業最亟需採購，以跟上數位化轉型的步伐，維持企業競爭力的重要投資之一，以雲端服務提升IT成本效益並釋放商業價值，是企業至關重要的數位化策略。隨著越來越多企業透過VMware Cloud供應商計畫實現雲端遷移；相信VMware攜手具有豐富建置與維運經驗的中華電，能有效簡化上雲的部署流程，以安全、效率的方式助台灣企業善用混合雲的彈性，加速數位轉型腳步。

中華電多年來以豐富的經驗協助企業導入網路、資料中心、雲端等服務，並積極與國際技術夥伴合作推出策略性的解決方案與服務，如hicloud雲端服務，發揮軟硬體技術的最大綜效，為客戶打造穩定的IT環境。中華電數據通信分公司期待藉由VMware與各大公有雲服務的高度整合，完整滿足於IT布建時重視的高彈性、高效率需求。此外，透過奠基於VMware Cloud與Google打造的GCVE(Google Cloud VMware Engine)，中華電為Google Cloud的菁英合作夥伴，跨足三大公有雲，鞏固混合部署根基，持續致力於提供客戶優質且符合需求的服務。

中華電hicloud雲端服務導入VMware適用於私有雲及混合雲的軟體定義資料中心(SDDC)架構，客戶不必購買全新或客製化硬體，即能以彈性的訂閱制，依據自身需求選擇最適產品組合，利用有效率的投資方式達到彈性部署。