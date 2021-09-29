英國化工和能源巨頭公司INEOS旗下的INEOS汽車周三指出，該公司將針對農民和鄉間用途，於2022年在歐洲、2023年在北美推出一款越野車Grenadier。

該公司計畫為商業客戶推出Grenadier的實用版，以及更舒適的乘客版本。

新的玩家級超級越野車也將於2022年在非洲和中東地區推出。

INEOS汽車也在研發一輛Grenadier車型的皮卡車版本，這對北美場相當重要，皮卡在北美的銷售佔比往往較高，且利潤豐厚。

方正造型的Grenadier將配備汽油和柴油引擎，以及由BMW製造的傳動系統。該車的生產將於2021年在戴姆勒集團位於法國北方的一處工廠進行，該工廠現在已被INEOS汽車收購。

隨著歐洲燃油禁令迫在眉睫，該公司考慮應用氫燃料電池技術，而不是鋰電池技術，為未來零排放的Grenadier提供動力。公司認為，電池的重量，放在一輛需要拉東西、搬運東西的車輛來說，未必合適。

母公司INEOS已經與南韓的現代集團達成協議，將共同開發氫的生產和供應，包括評估在Grenadier車款上使用現代汽車的氫燃料系統。