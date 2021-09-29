海龍離岸風電計畫今日與東元電機簽署陸域降壓站優先承攬協議，建置容量達1044MW，是全台唯一超過1GW的離岸風電陸域變電站，此項合作是海龍實踐國產化計畫的重要里程碑。

東元電機負責海龍陸域降壓站的統包工程，包括土木及機電工程之設計、採購、建造與測試等，將整合海龍離岸風電2A(300MW)、2B(232MW)及三號(512MW)風場的輸出電力，銜接至陸域降壓站，再傳輸至台電變電所加入輸配電系統，預計將自2024年陸續併網。雙方也將結合中下游供應商共同施作，並採購本土廠商生產製造的主要電力設備，全力支持離岸風電國產化的目標。

海龍計畫2A、2B及三號風場位於彰化外海40至50公里處，原本僅2A風場肩負陸域降壓站之變壓器、開關設備以及配電盤等項目國產化任務，然此次海龍以高於政府國產化期待，將陸域降壓站以統包方式委由東元執行。對此，海龍離岸風電計畫專案總監岳慕駒表示，東元電機擁有機電工程及電力設備之豐富實績，並具備離岸風電陸域變電站實際建設經驗，此次合作不僅象徵國際與在地接軌，亦是海龍實踐國產化計畫之重要里程碑。

東元電機總經理連昭志指出，東元連續三年取得離岸風電陸上變電站統包工程，累積約2GW的離岸風電陸上變電站建置量，為國內廠商之冠。看好台灣離岸風電市場，到2035年尚有15GW的開發容量，東元將會全力爭取商機。此外，連昭志也強調，因應再生能源占比增高及政府未來對電網平穩化的要求，東元在儲能系統建置工程方面已取得先機，也將積極參與相關的產業發展。