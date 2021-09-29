國外一名飼主的女兒今年剛升上小一，每天都要在家門外等待校車上學，神奇的是，家中飼養的賓士貓每天都會一起到草坪上，陪伴小主人等車，還會目送她離開，直到校車平安地消失在牠的視線，才會心滿意足地回家，有趣的行為就像是小主人的「專屬保鑣」，也讓牠成為當地小有名氣的「網紅貓」。

根據《The Dodo》報導，國外飼主潔西卡（Jessica Leatherman）2019年時收養了一隻賓士貓，並將牠取名為「克雷格（Craig）」，牠才剛進入新環境，很快就適應並融入大家，讓潔西卡一家都非常開心；潔西卡透露，克雷格個性懶散，不管外面有多大的雷聲或閃電，牠都能夠繼續睡覺，不會受到任何驚嚇，不過當牠醒來以後，就會化身小惡魔，把桌上的東西往地上撥，試圖吸引大家的注意。

在全家人當中，克雷格和7歲小主人的感情最好，由於女兒今年剛升上小一，每天都要等校車來載她上學，起初克雷格都被關在家中，只要發現小主人出門了，牠就會跑到門口喵喵叫，某天潔西卡就幫忙打開門，讓牠能夠看著小主人離開，沒想到牠卻跑到巴士站牌旁，不但陪伴小主人等待校車，還會目送校車開走，確保安全才心滿意足地回家。

潔西卡表示，送小主人上學已經是克雷格每天的例行公事，「牠賦予自己這項工作，我也不知道為什麼，但這實在很貼心」，而且因為克雷格每天出現，如今鄰近地區的小孩都認識牠，當校車停下來時，大家都會興奮地喊出「克雷格」，意外成為鄰里小孩之間最愛的吉祥物。