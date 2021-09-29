黃吉城說，清潔隊同仁人才濟濟，有會鐵工的、會噴漆的，他們利用下班時間，將收集回來的廢料，施工製作成各種造型的熄菸桶。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

小小兵造型的熄菸桶，不管大人小孩看了都覺得可愛。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

各式可愛卡通造型的熄菸桶，讓民眾看了直呼好想丟。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

據統計有將近3成的癮君子，「習慣」將菸蒂彈到水溝裡面，這可以說是台灣人的日常，早已見怪不怪，彰化員林市公所清潔隊，為了倡導菸蒂不落地，將回收回來的鍋碗瓢盆，手工打造成「熄菸桶」，可愛逗趣的卡通造型，吸引癮君子的目光，大幅減少菸蒂落地機會，也為廢棄回收物創造新生命。

員林市清潔隊積極倡導菸蒂不落地，遍尋各種方法，近年雖然有逐漸減少的趨勢，但仍有少數民眾會隨意丟棄，因此清潔隊同仁想到方法，將回收回來的廢棄鍋碗瓢盆，打造成各式各樣可愛造型的熄菸桶，吸引癮君子的目光，效果出奇得好，目前僅限量打造4組，未來也將持續製作。

員林市清潔隊長黃吉城表示，香菸其實不只有菸草跟紙而已，菸頭濾嘴其實是由一種「醋酸纖維」的塑膠所組成，在大自然環境中至少需要15年才能分解，對環境生態的影響是非常大的，丟入水溝中、再排到大排、大海中，加上殘留的化學物質恐怕嚴重影響海洋，進入食物鏈後，最終還是危害到人類。

黃吉城說，清潔隊同仁人才濟濟，有會鐵工的、會噴漆的，他們利用下班時間，將收集回來的廢料，施工製作成各種造型的熄菸桶，像是廢棄的壓力鍋、鐵桶、水桶、甚至是衣架，都變成製作熄菸桶的工具，同仁發揮巧思，將環保創意結合宣導，也提醒民眾菸蒂不落地，讓我們的街道更美麗。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363