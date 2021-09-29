屏東縣高樹鄉一名女超商店員，好意提醒顧客將口罩戴好，竟遭患有精神疾病的楊姓男子突襲式攻擊，不僅出拳朝臉部狂毆，還徒手挖眼睛，村民更透露，楊男曾經因為狗朝他吠叫，竟然咬傷犬隻，且同樣挖狗眼睛，是地方上不定時炸彈。

地方人士指出，楊男長期在村內游手好閒，今年6月底，無故在早餐店拿刀割傷一名婦人脖子，當時被送到醫院強制治療，僅1個半月就又在村莊遊蕩。

老母親透露，在醫院治療都好好的，回到家裡就覺得自己沒病，不願按時吃藥，自己年紀大了、根本管不住他，有次因缺錢買煙，又要不到錢，竟對她拳打腳踢，「無奈阿」。

村民指出，楊男動粗當時，店內還有3名客人上門購物，但知道他身材壯碩，擔心遭到波及，嚇得不敢上前援助，直到員警獲報到場，利用警棍重擊才讓他鬆手。

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