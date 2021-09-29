新北市三峽因地理環境影響，天然藍泥原料-大菁曾遍布各處，使三峽成為台灣藍染產業重要發展地區，不過近年傳統染布工藝式微，大菁也逐漸減少，農業局便與在地農業創生團隊合作，號召當地農友復育，為了推動藍染大菁產業鏈發展，國立台灣藝術大學也與市府進行產官學合作，推動「新三峽藍設計行動」計畫，為地方產業進行專案設計，盼打造出三峽藍品牌。

三峽因地處山麓地帶的溪流匯集之處，大菁生長蓬勃，當地藍染工藝發達，但隨著化學染料出現，當地傳統技藝衰退。農業局去年與農業創生團隊「甘樂文創」合作，拜訪全台藍染工作坊，除了了解市場藍泥需求外，也協助三峽農會建置藍泥機械化加工室，推出在地自治藍泥品牌，不過由於藍泥原料供應不足，市府也與農會積極召開說明會，拜訪農友復育大菁，目前已契作2公頃面積大菁，收量已超過300公斤。

另外，為了推動藍染大菁產業鏈，農業局近期與台藝大合作發起「新三峽藍設計行動」計畫，邀請多媒體動畫藝術學系、工藝設計學系及視覺傳達設計學系的學生，利用各自專長與在地工坊交流，設計出「三峽藍品牌」。

台藝大教授范成浩表示，學生將藉由課程來到三峽，體驗三峽的藍染歷史、工藝文化、大菁採收、製藍到染織的過程，從而提出在地創生的專案，本月28日和10月5日各辦理了2場共創工作坊，預計10月23、24日將會辦理分享會及展示其設計成果。

農業局長李玟表示，農業局從輔導生產再到區域經濟，農業創生團隊不斷和在地團隊合作發展事業，推動地方產業鏈，同時結合大專院校的學術力量，引進學子創意和專業，這次新三峽藍設計行動將有機會挑選出可利用的作品，實質運用在三峽發展上，活絡地方經濟，達到農業創生的目標。