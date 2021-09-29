導演鈕承澤涉性侵劇組女助理案，歷審斥責他雖與女助理和解，卻引用和解書的記載、辯稱她未傳達拒絕之意，暗指對方主動獻身，他犯後毫無悔意，依強制性交罪判刑4年，他提上訴後，遭最高法院駁回定讞，豆導須入獄服刑。

鈕承澤執導電影《跑馬》期間認識女助理，2018年11月23日他臨時 取消工作會議，改邀劇組到家中聚會，被害人由主管帶去他的住處參與聚會。

當晚9點多，賓客及被害人主管都離去，只剩女被害人在場 ，鈕靠近她，不顧她反抗並強壓沙發上用手指性侵，一審臺北地方法院將他判刑4年，鈕否認犯罪提上訴。

二審臺灣高等法院認為，鈕與被害人之間通訊軟體對話互動不深，看不出有情愫，且被害人曾向友人、主管表達，對鈕的行為感到奇怪或困擾情緒；被害人並未向鈕表達任何好感的舉止，無從認定他有誤解對方，進而同意發生性行為的可能。

高院依據證人、驗傷及醫生等人證述內容，佐以相關書證、物證後，認定鈕承澤涉有性侵犯行，將他判刑4年，他提上訴，最高法院認為，原判決量刑妥適，且鈕承澤對枝節性事實爭辯，對結果並無影響，駁回上訴定讞。