９月29日不僅是瑪喜樂基金會成立十周年，也是創辦人美國籍瑪喜樂女士107歲冥誕，因此在這個時刻辦理動土儀式格外有意義。(瑪喜樂基金會提供／吳建輝彰化傳真)

瑪喜樂基金會執行長林玉嫦表示，方舟的意義是蒙福、拯救、興旺，未來將會乘載身心障礙者與弱勢族群更大的夢想。(瑪喜樂基金會提供／吳建輝彰化傳真)

瑪喜樂基金會為了讓身心障礙者有一個完整的職涯規劃，從2018年開始進行募款，將打造「瑪喜樂方舟園區」歷經三年成功募得超過6000萬經費，29日舉行動土儀式，瑪喜樂基金會執行長林玉嫦表示，方舟的意義是蒙福、拯救、興旺，未來將會乘載身心障礙者與弱勢族群更大的夢想。

９月29日不僅是瑪喜樂基金會成立十周年，也是創辦人美國籍瑪喜樂女士107歲冥誕，因此在這個時刻辦理動土儀式格外有意義，在募款期間基金會就許下心願，不管資金募得如何，一定要在喜樂阿嬤生日這天動土，目前募得的金額仍差將近１億元，基金會目前持續募款，也樂觀看待，有信心能達標。

林玉嫦表示，方舟園區主要是要促進身心障礙者與弱勢族群的就業機會、並提供職業重建與訓練，還有產官學合作，並活絡在地產業等功能，因為喜樂保育院本來就有照顧服務，因此希望望能夠傳承延續，拓展喜樂的服務，照顧更多的身心障礙者。

她說，方舟的心意就是希望讓所有進入方舟園區的身障者或弱勢者，生命能夠蒙恩得主，讓這一個方舟能夠大興旺，透過很多就業的機會，給他們魚吃不如教他們如何釣魚，以基督的愛去疼惜弱勢者，獲得多元的支持服務，以改變生命的契機。

林玉嫦強調，方舟總經費要1億6000萬元，喜樂向衛服部辦理五年專案募款計畫，也感謝所有善心人士，特別是企業界慷慨地奉獻跟捐助，凝聚行善的力量來成就喜樂，為需要就業的身心障礙朋友，敲響希望的鐘聲。