全新完工的頭份市后庄國小非營利幼兒園擁有繽紛的多彩外觀。（謝明俊攝）

全新完工的頭份市后庄國小非營利幼兒園擁有繽紛的多彩外觀。（謝明俊攝）

全新完工的頭份市后庄國小非營利幼兒園擁有廣寬的遊憩空間。（謝明俊攝）

全新完工的頭份市后庄國小非營利幼兒園擁有廣寬的遊憩空間。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與縣議員張淑芬等和新入學幼兒打招呼。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌歡喜抱起幼兒們合影。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持后庄國小非營利幼兒園啟用。

苗栗縣頭份市后庄國小非營利幼兒園啟用，后庄國小打擊樂團表演。

花費1億1千多萬元的頭份市后庄國小非營利幼兒園，歷經510天工期後完工，29日由苗栗縣長徐耀昌主持完工啟用典禮，並命名為「築巢」，后庄國小非營利幼兒園是以六角型蜂巢為教舍設計主題，可容納10班小朋友，承辦單位從這學期開始招生，目前已有6班幼兒入學，徐耀昌希望能提供幼兒優良的照護學習環境，讓年輕爸媽們無後顧之憂。

苗栗縣政府為了減輕現今年輕父母的幼兒教育經濟壓力，全力推動公立國小附設非營利幼兒園，目前已有多所國小非營利幼兒園完成啟用，提供與私託相等，甚至更優質的幼兒園學習環境，但花費只比公託略多些，替縣內許多經濟能力有限的年輕父母親，減輕許多負擔。

近年來，頭份市后庄地區隨著周邊竹南工業區、竹科竹南基地、廣源科技園區等科技園廠商進駐，吸引許多年輕科技人員進住頭份市及竹南鎮，使得學區內的后庄、信義國小學生快速增加，其中后庄國小目前已超過容量飽和，校內已無多餘空間可擴增學生班級，原有附設公託幼兒園，也只能招生1班容納30名幼兒而已，不符當地住戶需求。

后庄國小非營利幼兒園，是利用后庄國小預定地部分建地興建全新的幼兒園，2019年10月開工，歷經510天工期完成，總經費為1億1038萬元，包函地下1層、地上2層建物，設置10間幼兒教室及教學空間。

后庄國小非營利幼兒園由陳賢秋建築師負責規畫設計，設計理念是以蜂巢為主題，以多個六角型的教舍構組成全部建築物，突出的外觀設計加上建築外牆繽紛多彩的顏色，一完工後就吸引了許多家長的目光，8月起開始招生，目前已招收6個班、152名幼兒入學，其中包括2個大班，以及4個中小混合班。

縣長徐耀昌29日主持啟用典禮時強調，非營利幼兒園每名幼兒收費每月不超過3500元，第3胎可享2500元優惠，服務時間可至下午6點，可配合上班族父母親們的工作時間，寒暑假也不休息，讓年輕家長們更無後顧之憂。