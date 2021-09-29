北市府29日下午舉行防疫記者會，台北市長柯文哲宣布，北市公園兒童遊樂場10月1日開放，另外10月5日開放北市國高中職校外教學，但出發前應由學校邀集家長、老師等各方舉行會議取得共識，辦理行前說明會，過程中的餐點以1人份為原則，以單日往返為優先原則。

柯文哲表示，關於公園兒童遊樂場，應落實實名制，雖不會派人盯，但還是要全程配戴口罩，也要保持室外1公尺的安全社交距離，使用前後也都要勤洗手、消毒，公園處會在各個兒童遊戲場每天進行1次消毒，若出現確診足跡，設施就會暫停使用3天靜至清消。

柯說，北市國高中職10月5日起開辦校外教學，打滿14天疫苗可辦校外教學，仍要戴口罩、勤洗手、習慣防疫新生活，務求小心謹慎、一步步放寬，學生車輛安排以班級為單位，同班同車，僧機、導遊、領隊等相關人員均須繳交健康管理聲明書；另外也優先選擇防疫措施完善的旅館，同車同寢、單人單床。

柯說，他知道學生打了1劑疫苗仍不夠，若北市有Delta，那1劑不夠、不開放，原則上現在就慢慢開放，有問題就縮回去，小學如今沒疫苗可打，他知道，之後再講，一步步來。

柯說，至於國高中職校園開放租借，校園場地在學生接種第15天後就可開放租借，第一批是22日接種，所以10月7日開始有3間學校可開放租借（和平、育成、芳和實中）。