老屋當道也為活化歷史街區，高巿府文化局推出「大駁二文青創星埕」補助計畫，29日公布第3批4組獲選名單，其中木日空間設計公司不僅將80年老屋翻新做為公司新據點，未來還打算製作「老屋裝修懶人包」獲得評審青睞。

木日設計原在前金區，因公司擴大規模，現年32歲負責人楊道挺選擇駐點哈瑪星80年老屋，已規畫舉辦老屋裝修、建材知識等交流講座，甚至計畫推出「老屋裝修懶人包」，期望能與街坊鄰居結合，共同讓歷史街區活化。

文化局表示，其他入選者還有「福溢畫廊」胡耿溢，將在地扎根30年的畫廊遷入鹽埕埔，要打開不同藝術格局。駐點在哈瑪星的「秝美創藝有限公司」林佩穎，探求人與地方的可能性，期望以圖文視覺設計，轉換在地知識。

「看不見電影有限公司」孫介珩則是唯一已進駐的入選者，在鹽埕深耕已6年，擅長用鏡頭打動人心的他，曾在2015年入選駁二文創人才回流計畫，前年在鹽埕區開設工作室，他說創作是希望讓更多人看見高雄、看見海洋。