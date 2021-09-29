恩主公醫院昨天發生BNT疫苗接種事故，共有25人被施打未經稀釋的疫苗，中央流行疫情指揮中心今天說明，施打人員認為疫苗瓶蓋很緊，不會自行脫落，但是否會有被人打開的可能，造成誤判為殘劑，還要經衛生局進一步調查。

至於肉眼有沒有辦法分辨出已稀釋與未稀釋的疫苗？陳時中說，可能有人能夠分辨，但各院本來就都有一套疫苗接種流程，而指揮中心本來也有祭出施打、給藥的三讀五對過程，因此如何建立院內的防呆機制，才是避免類似事故發生的重點，針對這次的接種失誤，懲處會對醫院而非個人。

專家諮詢小組召集人張上淳今天表示，這25人是否需要接種第2劑，還要看國外的處理狀況，以及BNT官方給予的建議，目前還在請疾管署進行資料蒐集，完成整理後會召開ACIP會議做出建議，供指揮中心參考。

有專家建議，應對這25位民眾進一步做抗體檢測，研究劑量與抗體反應的關係，張上淳說，打超量的抗原到體內去，學理上抗體量會比打正常劑量來的更高，一般疫苗前期試驗也會有不同劑量的施打對象，BNT第一期就有30微克、100微克的抗原，最後顯示打100微克的抗體更高。

張上淳表示，現在打150微克到體內去，也可以想像平均抗體會更高，但考量每人可能會有個體差異，這當然可以去做檢測，作為未來的評估參考，但還是要經過當事人同意才能進行。