JKF百大女郎第二名的正妹網紅安希，擁有F級傲人上圍的火辣身材，常在社群網站曬岀破尺度的清涼養眼照，自然成為網友間討論的話題，近來她曬岀在家中逗弄貓兒的照片，只見彎腰一對車頭燈幾乎就要彈出，就連穿的紅色底褲都直接走光。

安希在instagram曬岀一段在家逗弄貓的影片，只見她坐在連身鏡前，不斷拍打著前方貓咪的屁股，接著不忘跟所有粉絲催票：「天天拍屁屁，趕快投票喔！投票可以拍屁屁，網址在限動」，而她彎腰玩貓的動作，讓一對傲人車頭燈幾乎要撐破上衣，還因此擠出超深事業線，此外兩腿動作稍微大些，竟讓她穿的紅色底褲意外曝光，讓所有人看的血脈賁張。

安希曬岀這段養眼影片，短短幾天就吸引近3萬人按讚，再度引起網友議論，紛紛留言：「露出紅色小褲褲了」、「我可以拍你的屁屁，就像你拍你的猫猫的屁屁嗎」、「原來有投票就可以拍屁屁」、「太火辣了，這樣真的不行、「看來是要報警處理了」、「安希的尺度只有安希自己才能夠超越」。

安希日前cosplay日本Vtuber團體hololive旗.下「船長」寶鐘瑪琳，除了一對傲人F級車頭燈幾乎要從上衣炸岀之外，有眼尖網友發現她雙腳攤開拍照時，雖有紅色的布遮住重點部位，以防止不慎走光，但仍可清楚看出三角洲地帶露出一小截，讓人充滿無限遐想。